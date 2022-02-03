Певец Сергей Пенкин пожаловался, что Алла Пугачёва не помогает ему вернуться на сцену

Певец Сергей Пенкин пожаловался на свою профессиональную невостребованность. В ютуб-шоу "Откройте, Давид!" он отметил, что вернуться на сцену ему не помогает даже дружба с Аллой Пугачёвой.

Он рассказал, что его песни не включают на радио, а выступления исчезают с экранов телевизора. В пример артист привёл дуэт с Таисией Повалий и выступление на вечере композитора Владимира Шаинского, когда Пенкина вырезали из телеэфира.

"Так было уже несколько раз. Чем это объяснить, не знаю. Объяснить можно одним — нелюбовью ко мне. Даже не знаешь, кому звонить. Допустим, артист не подходит какому-то каналу или радиостанции. Но меня нет и там, и там", — поделился певец.

При этом он рассказал, что пытался исправить ситуацию с помощью отношений с Примадонной российской эстрады — Аллой Пугачёвой. Однако и это не помогло выйти ему из тени. Хотя, может, нужно "как-то особенно дружить" с ней, задумывается Пенкин.