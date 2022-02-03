Джанабаева показала видео "разборок" с Меладзе из-за его отказа помыть посуду

Меладзе напомнил Джанабаевой, что он звезда и мыть дома посуду не собирается © Instagram / albinadzhanabaeva

Исполнитель Валерий Меладзе напомнил своей жене Альбине Джанабаевой, что он звезда и мыть дома посуду не собирается. Такой шуточный ролик разместила сама певица в "Инстаграме", сопроводив его подписью: "Эти артисты такие... чувствительные".

На кадрах Джанабаева просит Меладзе помыть кружку, на что получает от него ответ: "Ты ничего не перепутала? Я звезда, мне вчера рукоплескал зал! А ты говоришь: "Помой посуду". А затем он якобы начинает плакать. Развязка сценки неожиданна — Меладзе покорно моет посуду после недолгих возмущений.

Пользователи Сети видео оценили и отметили, что в роли подкаблучника музыкант смотрится хорошо. Отметим, Меладзе женат на певице Джанабаевой более восьми лет, они воспитывают двоих детей.