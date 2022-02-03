Джанабаева показала видео "разборок" с Меладзе из-за его отказа помыть посуду
Пара повеселила поклонников сценкой о звёздной болезни певца, которая не позволяет ему опускаться до дел житейских.
© Instagram / albinadzhanabaeva
Меладзе напомнил Джанабаевой, что он звезда и мыть дома посуду не собирается © Instagram / albinadzhanabaeva
Исполнитель Валерий Меладзе напомнил своей жене Альбине Джанабаевой, что он звезда и мыть дома посуду не собирается. Такой шуточный ролик разместила сама певица в "Инстаграме", сопроводив его подписью: "Эти артисты такие... чувствительные".
На кадрах Джанабаева просит Меладзе помыть кружку, на что получает от него ответ: "Ты ничего не перепутала? Я звезда, мне вчера рукоплескал зал! А ты говоришь: "Помой посуду". А затем он якобы начинает плакать. Развязка сценки неожиданна — Меладзе покорно моет посуду после недолгих возмущений.
Пользователи Сети видео оценили и отметили, что в роли подкаблучника музыкант смотрится хорошо. Отметим, Меладзе женат на певице Джанабаевой более восьми лет, они воспитывают двоих детей.
Ранее Лайф писал, что на конкурс "Голос страны" подала заявку 17-летняя Лия Меладзе, дочь продюсера Константина Меладзе от первого брака. Девушка захотела стать настоящей звездой, но для этого не стала обращаться к известному отцу, а пошла на вокальное шоу на общих условиях.
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