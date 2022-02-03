WP: В ходе спецоперации США в Сирии погибли женщины и дети
Ранее президент США Джо Байден, отчитываясь об итогах военных действий, заявил, что потерь среди американцев не было.
Последствия спецоперации на северо-западе Сирии © ТАСС / AP / Ghaith Alsayed
Во время военной операции на северо-западе Сирии, в ходе которой американскими солдатами был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, погибли женщины и дети. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник в правительстве.
"Американский чиновник, осведомлённый о ситуации, заявил, что жертвы среди гражданского населения появились в результате того, что мужчина в здании, на которое нацеливалась [операция], взорвал взрывчатку, убив несколько женщин и детей", — говорится в публикации.
Напомним, об успешном проведении спецоперации ранее сообщил президент США Джо Байден. Глава государства похвастался, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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