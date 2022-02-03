WP: В ходе спецоперации США в Сирии погибли женщины и дети

Во время военной операции на северо-западе Сирии, в ходе которой американскими солдатами был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, погибли женщины и дети. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник в правительстве.

"Американский чиновник, осведомлённый о ситуации, заявил, что жертвы среди гражданского населения появились в результате того, что мужчина в здании, на которое нацеливалась [операция], взорвал взрывчатку, убив несколько женщин и детей", — говорится в публикации.

Напомним, об успешном проведении спецоперации ранее сообщил президент США Джо Байден. Глава государства похвастался, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет.