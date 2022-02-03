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Тишковец назвал причины появления в Москве "ложного солнца"

Он отметил, что явление считается уникальным для зимы и возникает, когда солнечный свет преломляется кристаллами льда в атмосфере.

3 февраля, 15:29

Паргелий. Фото © Shutterstock

Москвичи сегодня стали свидетелями интересного погодного явления. На небе рядом с солнцем появились ещё несколько подобных ярких пятен. Такой эффект "ложного солнца", паргелия, получается из-за противодействия двух циклонов и двух антициклонов, объяснил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые — как пёрышками по небосводу", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Тишковец уточнил, что сейчас столица находится как раз в окружении квартета из двух циклонов и двух антициклонов. Отсюда и необычное зрелище над головами москвичей.

Тишковец предупредил москвичей о морозах до минус 15 градусов

Тишковец предупредил москвичей о морозах до минус 15 градусов

Ранее Лайф писал, что в столице в конце недели ожидается резкое похолодание на шесть-восемь градусов. К субботе ночные морозы окрепнут, столбики термометров будут опускаться до 10–14 градусов мороза. Днём 5 февраля вновь столбики термометров покажут минус 4–9.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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