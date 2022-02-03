В честь Международного дня книгодарения в России с 7 по 14 февраля пройдёт акция "Дарите книги с любовью". Литература, полученная Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) от издательств и партнёров акции, будет отправлена в региональные библиотеки.

Читатели тоже могут принять участие и подарить книги РГДБ. Их передадут, в частности, в библиотеку Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Волгоградской области. По словам директора РГДБ Марии Веденяпиной, главная задача мероприятий — это пополнить новыми экземплярами библиотеки малых городов и сёл.

"В этом году мы немного раньше проводим акцию, с 7 по 14 февраля. У нас будет в гостях детский писатель Андрей Усачёв, замечательные мастер-классы с иллюстраторами, состоится показ фильма "Про Лёлю и Миньку" и встреча с режиссёром, будет целая программа Академии анимационного искусства имени Фёдора Хитрука. Это всё будет на территории библиотеки", — рассказала Веденяпина ТАСС.