"Джентльмены разберутся": Адвокат Жорин оценил шансы вмешательства суда в конфликт Шнура, Виторгана и Собчак

Знаменитый адвокат Сергей Жорин усомнился, что дойдёт до суда скандал вокруг актёра Максима Виторгана, журналистки Ксении Собчак, их общего сына, которых музыкант Сергей Шнуров оскорбил в своей новой композиции "Шмарафон", высказав сомнения в родстве сына и его биологического отца.

По словам адвоката, у Виторгана есть все основания обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства после выхода нового клипа группы "Ленинград" во главе со Шнуровым.

"Но что-то мне подсказывает, что участники этого, можно сказать, конфликта всё-таки в суд не будут обращаться, они умеют жечь глаголом, у них это очень хорошо получается, ну и в данном случае это значительно эффективнее, чем обращение в суд", — заявил Жорин 5-tv.ru.

Юрист предположил, что скандал закончится на остроумных шутках всех участников конфликта. По его мнению, джентльмены разберутся без суда и строить предположения или выстраивать какую-то гипотетическую юридическую стратегию не имеет никакого смысла.