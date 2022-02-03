"Джентльмены разберутся": Адвокат Жорин оценил шансы вмешательства суда в конфликт Шнура, Виторгана и Собчак
По словам юриста, участники конфликта умеют жечь глаголом, поэтому они вряд ли прибегнут к помощи закона.
Музыкант Сергей Шнуров, журналист и телеведущая Ксения Собчак, актёр Максим Виторган. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Валерий Шарифулин
Знаменитый адвокат Сергей Жорин усомнился, что дойдёт до суда скандал вокруг актёра Максима Виторгана, журналистки Ксении Собчак, их общего сына, которых музыкант Сергей Шнуров оскорбил в своей новой композиции "Шмарафон", высказав сомнения в родстве сына и его биологического отца.
По словам адвоката, у Виторгана есть все основания обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства после выхода нового клипа группы "Ленинград" во главе со Шнуровым.
"Но что-то мне подсказывает, что участники этого, можно сказать, конфликта всё-таки в суд не будут обращаться, они умеют жечь глаголом, у них это очень хорошо получается, ну и в данном случае это значительно эффективнее, чем обращение в суд", — заявил Жорин 5-tv.ru.
Юрист предположил, что скандал закончится на остроумных шутках всех участников конфликта. По его мнению, джентльмены разберутся без суда и строить предположения или выстраивать какую-то гипотетическую юридическую стратегию не имеет никакого смысла.
Напомним, что Сергей Шнуров выпустил уже ставший скандальным клип под названием "Шмарафон", посвятив строчки телеведущей и блогеру Ксении Собчак, который она раскритиковала. В песне звучат строчки про ребёнка Ксении от актёра Максима Виторгана, который якобы похож на бывшего партнёра Собчак Сергея Капкова, отсылки на смертельное ДТП в Сочи ("Подумаешь, убила — спешила ж по делам"), в которое попала журналистка по пути в аэропорт. Также её сравнивают с кобылой, замечая, что теперь она "кляча".
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