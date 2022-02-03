Президент Аргентины Фернандес назвал отношения с Россией братскими
Политик в ходе своего первого визита в Москву выступил за то, чтобы Аргентина и Россия углубили свои братские связи на пользу двух стран.
Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес. Фото © LIFE / Павел Баранов
Отношения между Россией и Аргентиной являются братскими и будут развиваться дальше. Об этом заявил в четверг президент Аргентины Альберто Фернандес на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным по итогам переговоров в Кремле.
"Я совершенно уверен, что мы делаем очень важный шаг вперёд, чтобы Аргентина и Россия углубили свои братские связи на пользу двух стран", — отметил Фернандес.
Напомним, что ранее в четверг президент России Владимир Путин встретился в Кремле с коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом, который посетил Москву с первым визитом на посту главы государства. На переговорах планировалось в целом рассмотреть состояние российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы его дальнейшего развития.
Как анонсировала пресс-служба администрации аргентинского лидера, Фернандес намерен обсудить с Путиным "сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес". Кстати, Путин во время переговоров поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V". По его словам, сейчас страны решают вопрос по поводу использования российской вакцины для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
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