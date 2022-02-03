Президент Аргентины Фернандес назвал отношения с Россией братскими

Отношения между Россией и Аргентиной являются братскими и будут развиваться дальше. Об этом заявил в четверг президент Аргентины Альберто Фернандес на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным по итогам переговоров в Кремле.

"Я совершенно уверен, что мы делаем очень важный шаг вперёд, чтобы Аргентина и Россия углубили свои братские связи на пользу двух стран", — отметил Фернандес.

Напомним, что ранее в четверг президент России Владимир Путин встретился в Кремле с коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом, который посетил Москву с первым визитом на посту главы государства. На переговорах планировалось в целом рассмотреть состояние российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы его дальнейшего развития.