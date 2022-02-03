Джонсон заявил, что в случае "вторжения" РФ на Украину санкции заработают автоматически
Глава британского правительства также напомнил, что Лондон стал первым, кто всерьёз озаботился российско-украинским вопросом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Великобритания автоматически введёт новые санкции в отношении России, если та нападёт на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
"Нужно, чтобы все понимали, что это, по сути, произойдёт автоматически, без каких-либо дискуссий. Когда и если российское вторжение начнётся, санкции автоматически начнут действовать", — сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.
Глава британского правительства также напомнил, что Великобритания была одной из первых стран, которые озаботились темой российского "вторжения" на Украину и начали разрабатывать ограничительные меры в отношении Москвы.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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