Джонсон заявил, что в случае "вторжения" РФ на Украину санкции заработают автоматически

Великобритания автоматически введёт новые санкции в отношении России, если та нападёт на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

"Нужно, чтобы все понимали, что это, по сути, произойдёт автоматически, без каких-либо дискуссий. Когда и если российское вторжение начнётся, санкции автоматически начнут действовать", — сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Глава британского правительства также напомнил, что Великобритания была одной из первых стран, которые озаботились темой российского "вторжения" на Украину и начали разрабатывать ограничительные меры в отношении Москвы.