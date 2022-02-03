Мужчина пришёл в частную клинику в центре Москвы из-за болей в животе и умер

В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре © LIFE

В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре, куда он, предположительно, обратился с жалобами на боли в животе. По данным Лайфа, погибшему было 39 лет, он потерял сознание прямо в медцентре, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Пациента пытались реанимировать, но безрезультатно. Полиция начала проверку случившегося. Предстоит выяснить, были ли действия медперсонала правильными.