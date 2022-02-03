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Мужчина пришёл в частную клинику в центре Москвы из-за болей в животе и умер

Полиция проверяет все обстоятельства случившегося. В самом учреждении проводятся оперативные мероприятия.

3 февраля, 15:04

В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре © LIFE

В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре © LIFE

В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре, куда он, предположительно, обратился с жалобами на боли в животе. По данным Лайфа, погибшему было 39 лет, он потерял сознание прямо в медцентре, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Пациента пытались реанимировать, но безрезультатно. Полиция начала проверку случившегося. Предстоит выяснить, были ли действия медперсонала правильными.

Лечившаяся от бесплодия пациентка умерла в частной клинике в центре Москвы

Лечившаяся от бесплодия пациентка умерла в частной клинике в центре Москвы

Ранее Лайф писал, что в Москве 27-летняя пациентка скончалась во время пластической операции. Ей проводили липосакцию в частном медицинском центре. После того как состояние женщины резко ухудшилось, её доставили в одну из столичных клиник, но спасти пациентку не удалось.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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