Мужчина пришёл в частную клинику в центре Москвы из-за болей в животе и умер
Полиция проверяет все обстоятельства случившегося. В самом учреждении проводятся оперативные мероприятия.
В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре © LIFE
В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре © LIFE
В Москве скончался пациент частной клиники на Зубовском бульваре, куда он, предположительно, обратился с жалобами на боли в животе. По данным Лайфа, погибшему было 39 лет, он потерял сознание прямо в медцентре, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.
Пациента пытались реанимировать, но безрезультатно. Полиция начала проверку случившегося. Предстоит выяснить, были ли действия медперсонала правильными.
Ранее Лайф писал, что в Москве 27-летняя пациентка скончалась во время пластической операции. Ей проводили липосакцию в частном медицинском центре. После того как состояние женщины резко ухудшилось, её доставили в одну из столичных клиник, но спасти пациентку не удалось.
Комментариев: 0