НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Спартак" не включил четырёх новичков в заявку на плей-офф Лиги Европы

Красно-белые прошли в 1/8 финала турнира, а их соперник станет известен после первой стадии раунда на выбывание.

3 февраля, 15:02

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" опубликовал заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы.

В список не вошли сразу четыре новичка красно-белых: вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен и полузащитники Данил Пруцев и Даниил Хлусевич. При этом в заявку попали два других новичка: Шамар Николсон и Кристофер Мартинш.

"Любое движение оценивает": Нападающий "Спартака" Соболев назвал главное качество Ваноли

"Любое движение оценивает": Нападающий "Спартака" Соболев назвал главное качество Ваноли

Добавим, что "Спартак" пробился в 1/8 финала Лиги Европы, а своего соперника красно-белые узнают по итогам первого раунда плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1