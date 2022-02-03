"Спартак" не включил четырёх новичков в заявку на плей-офф Лиги Европы
Красно-белые прошли в 1/8 финала турнира, а их соперник станет известен после первой стадии раунда на выбывание.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" опубликовал заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы.
В список не вошли сразу четыре новичка красно-белых: вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен и полузащитники Данил Пруцев и Даниил Хлусевич. При этом в заявку попали два других новичка: Шамар Николсон и Кристофер Мартинш.
Добавим, что "Спартак" пробился в 1/8 финала Лиги Европы, а своего соперника красно-белые узнают по итогам первого раунда плей-офф.
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