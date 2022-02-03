"Спартак" не включил четырёх новичков в заявку на плей-офф Лиги Европы

В список не вошли сразу четыре новичка красно-белых: вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен и полузащитники Данил Пруцев и Даниил Хлусевич. При этом в заявку попали два других новичка: Шамар Николсон и Кристофер Мартинш.