Голые короли: Чем закончится медийный скандал между Ксенией Собчак и Шнуром Публицист Мария Дегтерева — о том, как технологии чёрного пиара становятся для публичных персон дополнительным шлейфом внимания и гонораров. 2 февраля, 17:50 Ксения Собчак и Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Высокие, высокие отношения в отечественном шоу-бизнесе! Сергей Шнуров одарил мир новой композицией, которую посвятил Ксении Анатольевне Собчак. В песне Шнуров припомнил скандальной телеведущей решительно всё: роман с Сергеем Капковым, на которого, по непрозрачному намёку Шнурова, похож сын Собчак. Аварию в Сочи: "подумаешь, убила — спешила ж по делам"... и многое другое. Само название композиции — отклик на высказанное Ксенией Анатольевной желание запустить собственный марафон.

Через час после публикации песня была удалена из официального аккаунта Шнурова, но её всё равно можно найти на "Ютубе" — заботливые поклонники постарались. Ксения Анатольевна, разумеется, не осталась в долгу и разразилась цветистой тирадой. Приведу частично, бережно сохраняя пунктуацию и орфографию:

"Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная ..., текстами уровня "Аншлаг-Аншлаг", и клипами, на которые жена денег не дает.

… Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура — выпей хорошенько! И талант вернется! Уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, и даже не Лепс.

Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. <...> Этот пост считай не ответом — много чести — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа".

Автор этой колонки впала, разумеется, в немой восторг. Как от песни, так и от ответа. Сложно даже сказать, что восхитило сильнее. Полагаю, где-нибудь в торговых рядах на южных рынках конфликт интересов со стороны выглядит похоже. Впрочем, нет, и там ругаются, но всё же несколько изобретательнее. Здесь скорее набившая оскомину дисциплина "кидание фекалиями через забор в Интернете". Как говорил один великий публицист — оба хуже.

Но это мнение автора колонки. А вот мнения в Интернете, как обычно, разделились. То есть поклонники Ксении Анатольевны выстроились "свиньёй" и пошли в атаку на фанатов Шнурова. В потоке взаимных оскорблений и претензий, впрочем, встречались и реплики не совсем умственно расслабленных граждан:

"На самом деле, этот антипиар – всё равно пиар Шнурова, ведь если бы Вы этот ролик не выложили, люди бы не зашли к нему на YouTube, а там уже целая подборка таких клипов ждёт", — с подозрением пишет один пользователь.

"Думаю, на это у него и был расчёт. Просмотров мало, вот тебе и пиарход, правда, запашок", — отвечает другой.

Действительно, хотя бы один медийный скандал заканчивался конструктивно? Помню ли я случай, чтобы участники прилюдно покаялись. К сожалению, выглядит, как правило, подобная война несколько иначе. Чаще всего какое-то время бушуют волны взаимных оскорблений, а потом естественным образом все устают, клоуны расходятся.

Хотя формальные слова о примирении всё же звучат. Так окончилось противостояние Тимати с Яной Рудковской, длившееся ни больше ни меньше восемь лет. Рудковская написала в своём блоге: "Вот мы даже с Тиманом мировую подписали. После восьмилетней войны "белой" и "черной" розы, так сказать. Чаек попили, посмеялись от души над кознями друг друга. Мира и добра всем! И давайте помнить всегда, что не отрекаются любя. А кто отречется — туда вам и дорога".

В любом случае пост Ксении Анатольевны на данный момент набрал почти два миллиона просмотров, клип Шнурова размножается в зеркальной прогрессии. Примечательно, что Ксения Анатольевна, как и Шнуров, не то чтобы в интернет-скандалах новички. До этого музыкант выпустил клип, где обсуждал работу городских чиновников. Ксения Анатольевна так и вовсе ныряет из одного скандала в другой. Приводить примеры — только портить, проще перечислить, с кем Ксения Анатольевна не ссорилась.

Так развлекаются многие звёзды Интернета, не чураясь копошения в белье друг друга. Вознаграждением становятся цифры на счётчике просмотров, внимание прессы и лайки фанатов. Моральный карантин лёгкого на помине милого друга — лекарство, проверенное временем. Что помирит их, можно догадаться, — гонорары и корпоративы, не случайно заказанная встреча, а может быть, даже совместный дуэт и клип, сделанный на коленке. Но не будем торопить события, как говорится.

Это печально, что так низко сражаются представители петербургской богемы — когда-то столицы России, в том числе и культурной. Каждый из них работает в своём сверхракурсе. И опыта им в этом не занимать. Но пронесут ли каменные стены Петербурга через века пыль и блёстки цифровых фекалий современных трубадуров — не вопрос.

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