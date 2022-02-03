Мишустин провёл встречу с Кадыровым
Ранее глава Чечни сообщал, что у него по поручению главы государства пройдут встречи в правительстве.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство.
Рамзан Кадыров на данный момент находится в Москве в командировке, накануне вечером у него также состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня глава Чечни сообщил, что у него по поручению главы государства состоятся переговоры в кабинете министров.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие темы обсуждали Путин и Кадыров.
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