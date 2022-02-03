Мишустин провёл встречу с Кадыровым

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство.

Рамзан Кадыров на данный момент находится в Москве в командировке, накануне вечером у него также состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня глава Чечни сообщил, что у него по поручению главы государства состоятся переговоры в кабинете министров.