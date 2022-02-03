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Мишустин провёл встречу с Кадыровым

Ранее глава Чечни сообщал, что у него по поручению главы государства пройдут встречи в правительстве.

3 февраля, 15:20
<p>Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий</p>

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство.

Рамзан Кадыров на данный момент находится в Москве в командировке, накануне вечером у него также состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня глава Чечни сообщил, что у него по поручению главы государства состоятся переговоры в кабинете министров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие темы обсуждали Путин и Кадыров.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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