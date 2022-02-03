Сенатор Климов — о ситуации с RT DE: Западные страны разрушают возможность диалога
В Совфеде возмущены, что ограничения против российских СМИ продуцируются людьми, "которые нас самих упрекают в отсутствии демократии, прав человека и свободы слова".
Председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Немецкие власти буквально вынудили Москву пойти на прекращение вещания Deutsche Welle в России. Такое мнение высказал в четверг зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава Комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, комментируя ситуацию с запретом телеканала RT DE в Германии.
"Немецкая сторона своими последними действиями лишила нас возможности принимать иного рода меры. Просто вынудили нас на такого рода ответные шаги", — приводит его слова RT.
Климов посетовал, что подобные шаги со стороны западных стран разрушают "возможность диалога между людьми, между народами", но это отнюдь "не наш выбор".
"Это, к великому сожалению, ситуация, которая продуцируется людьми, которые нас же упрекают в отсутствии демократии, прав человека и свободы слова. Им бы лучше в зеркало посмотреть на себя — и всё встанет на свои места", — заключил российский сенатор.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом, в Кремле обвинили немецкие власти в посягательстве на свободу слову. А российский МИД опубликовал комплекс ответных мер: среди них запрет на вещание и закрытие корпункта Deutsche Welle, а также составление чёрного списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, которым будет запрещён въезд в Россию.
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