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Сенатор Климов — о ситуации с RT DE: Западные страны разрушают возможность диалога

В Совфеде возмущены, что ограничения против российских СМИ продуцируются людьми, "которые нас самих упрекают в отсутствии демократии, прав человека и свободы слова".

3 февраля, 15:23

Председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Немецкие власти буквально вынудили Москву пойти на прекращение вещания Deutsche Welle в России. Такое мнение высказал в четверг зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава Комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, комментируя ситуацию с запретом телеканала RT DE в Германии.

"Немецкая сторона своими последними действиями лишила нас возможности принимать иного рода меры. Просто вынудили нас на такого рода ответные шаги", приводит его слова RT.

Климов посетовал, что подобные шаги со стороны западных стран разрушают "возможность диалога между людьми, между народами", но это отнюдь "не наш выбор".

"Это, к великому сожалению, ситуация, которая продуцируется людьми, которые нас же упрекают в отсутствии демократии, прав человека и свободы слова. Им бы лучше в зеркало посмотреть на себя — и всё встанет на свои места", — заключил российский сенатор.

Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом, в Кремле обвинили немецкие власти в посягательстве на свободу слову. А российский МИД опубликовал комплекс ответных мер: среди них запрет на вещание и закрытие корпункта Deutsche Welle, а также составление чёрного списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, которым будет запрещён въезд в Россию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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