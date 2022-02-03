Сенатор Климов — о ситуации с RT DE: Западные страны разрушают возможность диалога

Немецкие власти буквально вынудили Москву пойти на прекращение вещания Deutsche Welle в России. Такое мнение высказал в четверг зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава Комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, комментируя ситуацию с запретом телеканала RT DE в Германии.

"Немецкая сторона своими последними действиями лишила нас возможности принимать иного рода меры. Просто вынудили нас на такого рода ответные шаги", — приводит его слова RT.

Климов посетовал, что подобные шаги со стороны западных стран разрушают "возможность диалога между людьми, между народами", но это отнюдь "не наш выбор".