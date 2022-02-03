Поляки обрушились на власти за планы подарить Украине ракетные комплексы "Перун"

Пользователи польского портала Interia раскритиковали статью об оказании Варшавой военной помощи Украине. В ней говорится о том, что власти намерены передать Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" из-за "нарастания напряжённости на границе с Россией". Многие читатели посчитали, что автор нагнетает панику.

"Украинцы будут стрелять в россиян"… Почему Interia сеет панику? Автор будто уверен, что будет война", — отметил Tomi.

Одни также задались вопросом, зачем дразнить ещё "дремлющего медведя". А другие остались недовольны тем, что Незалежная получит один из самых современных образцов польских вооружений бесплатно. Комментаторы выразили недоумение, почему же украинцы не могут купить оружие. Кроме того, некоторые уверены, что в случае конфликта они сами отдадут его российским военным.

"Ещё не хватало, чтобы это оружие попало в руки русских, и они будут знать всё о единственном эффективном зенитном комплексе, который у нас есть", — заявили читатели.