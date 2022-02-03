Поляки обрушились на власти за планы подарить Украине ракетные комплексы "Перун"
Одни возмутились, что Незалежная не может заплатить за оружие, а другие выразили уверенность, что это в будущем может составить определённую опасность и для самой Польши.
Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV
Пользователи польского портала Interia раскритиковали статью об оказании Варшавой военной помощи Украине. В ней говорится о том, что власти намерены передать Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" из-за "нарастания напряжённости на границе с Россией". Многие читатели посчитали, что автор нагнетает панику.
"Украинцы будут стрелять в россиян"… Почему Interia сеет панику? Автор будто уверен, что будет война", — отметил Tomi.
Одни также задались вопросом, зачем дразнить ещё "дремлющего медведя". А другие остались недовольны тем, что Незалежная получит один из самых современных образцов польских вооружений бесплатно. Комментаторы выразили недоумение, почему же украинцы не могут купить оружие. Кроме того, некоторые уверены, что в случае конфликта они сами отдадут его российским военным.
"Ещё не хватало, чтобы это оружие попало в руки русских, и они будут знать всё о единственном эффективном зенитном комплексе, который у нас есть", — заявили читатели.
При этом другие комментаторы убеждены, что чрезмерное вооружение Украины нанесёт вред самой Польше. По словам читателей, это может представлять определённую опасность для поляков, поскольку в истории бывало разное и многое может произойти и в будущем.
Ранее Лайф рассказывал, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. При этом в страну уже прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
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