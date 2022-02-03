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Добровинский не увидел оснований для иска к Шнуру из-за оскорбительного клипа о Собчак

Адвокат вместе с тем считает низостью использование музыкантом ребёнка в попытке насолить его родителям.

3 февраля, 15:59
<p>Музыкант Сергей Шнуров, телеведущая Ксения Собчак, актёр Максим Виторган. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / Вячеслав Прокофьев, © <a href="https://www.instagram.com/p/CYEqxQ3Iz-4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / mvitorgan</a></p>

Музыкант Сергей Шнуров, телеведущая Ксения Собчак, актёр Максим Виторган. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / Вячеслав Прокофьев, © Instagram / mvitorgan

Юрист Александр Добровинский заявил в беседе с Лайфом, что дело о скандале вокруг актёра Максима Виторгана, журналистки Ксении Собчак и их общего сына, которых музыкант Сергей Шнуров оскорбил в своей новой композиции, довести до суда нереально.

"В тексте песни нет ни одного слова о Ксении Собчак, поэтому с юридической точки зрения это дело довести до суда нереально. Конечно, использовать ребёнка в попытке насолить родителям — низко, на мой взгляд", — поделился мнением собеседник Лайфа.

Адвокат Добровинский сравнил этот кейс с историей вокруг продюсера Яны Рудковской и её сына, о котором журнал Starhit отозвался нелицеприятно. Кроме того, эксперт подчеркнул, что, по его мнению, использовать детей — это аморально, поскольку ребёнок вырастет и будет спрашивать у мамы, кто же на самом деле его отец.

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Напомним, что Сергей Шнуров выпустил уже ставший скандальным клип под названием "Шмарафон", посвятив строчки телеведущей и блогеру Ксении Собчак, который она раскритиковала. В песне звучат строчки про ребёнка Ксении от актёра Максима Виторгана, который якобы похож на бывшего партнёра Собчак Сергея Капкова, отсылки на смертельное ДТП в Сочи ("Подумаешь, убила — спешила ж по делам"), в которое попала журналистка по пути в аэропорт. Также её сравнивают с кобылой, замечая, что теперь она "кляча".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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