Добровинский не увидел оснований для иска к Шнуру из-за оскорбительного клипа о Собчак

Юрист Александр Добровинский заявил в беседе с Лайфом, что дело о скандале вокруг актёра Максима Виторгана, журналистки Ксении Собчак и их общего сына, которых музыкант Сергей Шнуров оскорбил в своей новой композиции, довести до суда нереально.

"В тексте песни нет ни одного слова о Ксении Собчак, поэтому с юридической точки зрения это дело довести до суда нереально. Конечно, использовать ребёнка в попытке насолить родителям — низко, на мой взгляд", — поделился мнением собеседник Лайфа.

Адвокат Добровинский сравнил этот кейс с историей вокруг продюсера Яны Рудковской и её сына, о котором журнал Starhit отозвался нелицеприятно. Кроме того, эксперт подчеркнул, что, по его мнению, использовать детей — это аморально, поскольку ребёнок вырастет и будет спрашивать у мамы, кто же на самом деле его отец.