Добровинский не увидел оснований для иска к Шнуру из-за оскорбительного клипа о Собчак
Адвокат вместе с тем считает низостью использование музыкантом ребёнка в попытке насолить его родителям.
Музыкант Сергей Шнуров, телеведущая Ксения Собчак, актёр Максим Виторган. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / Вячеслав Прокофьев, © Instagram / mvitorgan
Юрист Александр Добровинский заявил в беседе с Лайфом, что дело о скандале вокруг актёра Максима Виторгана, журналистки Ксении Собчак и их общего сына, которых музыкант Сергей Шнуров оскорбил в своей новой композиции, довести до суда нереально.
"В тексте песни нет ни одного слова о Ксении Собчак, поэтому с юридической точки зрения это дело довести до суда нереально. Конечно, использовать ребёнка в попытке насолить родителям — низко, на мой взгляд", — поделился мнением собеседник Лайфа.
Адвокат Добровинский сравнил этот кейс с историей вокруг продюсера Яны Рудковской и её сына, о котором журнал Starhit отозвался нелицеприятно. Кроме того, эксперт подчеркнул, что, по его мнению, использовать детей — это аморально, поскольку ребёнок вырастет и будет спрашивать у мамы, кто же на самом деле его отец.
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Напомним, что Сергей Шнуров выпустил уже ставший скандальным клип под названием "Шмарафон", посвятив строчки телеведущей и блогеру Ксении Собчак, который она раскритиковала. В песне звучат строчки про ребёнка Ксении от актёра Максима Виторгана, который якобы похож на бывшего партнёра Собчак Сергея Капкова, отсылки на смертельное ДТП в Сочи ("Подумаешь, убила — спешила ж по делам"), в которое попала журналистка по пути в аэропорт. Также её сравнивают с кобылой, замечая, что теперь она "кляча".
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