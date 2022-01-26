8 мужских имён, обладатели которых почему-то всегда богаче окружающих

По мнению специалистов, существуют такие имена, которые притягивают к их обладателям деньги. Но больше всего в сфере финансов везёт мужчинам, пишет Rsute. Эстонский экстрасенс Мэрилин Керро объясняет это тем, что представители сильного пола исторически были добытчиками, а потому и судьба благоволит им чаще. Но среди всех имён особенно отличается несколько — их обладателям никогда не узнать, что такое бедность.

Александр и Кирилл

Мужчины с этими именами никогда не разбрасываются деньгами и умеют просчитывать все риски, вкладывая средства в бизнес или занимаясь инвестициями. Они следуют чёткому плану и так добиваются успеха, взбираясь по карьерной лестнице.

Олег и Борис

Аналитический ум этих мужчин просто создан для того, чтобы заниматься финансами. Из обладателей этих имён получаются отличные предприниматели и банкиры. Даже в самой сложной ситуации они находят способ приумножить свой доход, грамотно распределяя средства.

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Виктор и Алексей

Мужчины этого пункта обладают редкой старательностью и исполнительностью, Викторы и Алексеи пунктуальны и терпеливы, всегда ставят перед собой важную цель, а потом делают всё, чтобы её добиться. Мужчины с этими именами стараются достичь справедливости и совершенства во всём, а потому деньги легко идут им в руки.

Роман и Владимир