Кемеровского Хатико назвали "псом-талисманом" ковидной больницы, где умер его хозяин

Собака полтора года не отходит от ковидного госпиталя в Кемерове, где умер её хозяин © SHOT

Собаку, которая более полутора лет не отходит от ковидного госпиталя в Кемерове, где умер её хозяин, назвали её талисманом. Сотрудники учреждения поставили четвероногому будку, а также взяли на себя заботы по кормлению и уходу за местным Хатико, сообщает SHOT.

"Стало доброй традицией его кормить, поскольку другой хозяин у него так и не нашёлся. Ну и сам он никому не даётся. Поэтому он стал таким всеобщим псом-талисманом", — рассказала врач кемеровской больницы Надежда Белоусова.

Волонтёры-зоозащитники не раз пытались забрать и приютить животное, но ничего не вышло. Собака вырывается, возвращается к клинике и продолжает преданно ждать, что хозяин выйдет из дверей здания. Посетители медицинского учреждения с пониманием относятся к хвостатому "талисману". Собака не агрессивная, не лает и равнодушна ко всем проходящим мимо неё.