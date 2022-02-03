Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионов, поддерживающих инвестпроекты

Президент Владимир Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионов, если они направляют деньги на поддержку инвестпроектов. Об этом он заявил в четверг на встрече с членами "Деловой России".

По словам главы государства, в правительстве считают, что накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами неоправдана, но есть другой инструмент, касающийся рассрочки по бюджетному долгу.

"Можно было бы списывать регионам часть долга, которую они должны вернуть федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности. Минфин с этим согласен, это возможно, и это, на наш взгляд, тоже достаточно эффективная мера поддержки", — предложил Путин.