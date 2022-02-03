Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионов, поддерживающих инвестпроекты
Со слов президента, в правительстве считают накачку регионов дополнительными кредитными ресурсами неоправданной. Однако есть другой инструмент, который уже поддержали в Минфине.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионов, если они направляют деньги на поддержку инвестпроектов. Об этом он заявил в четверг на встрече с членами "Деловой России".
По словам главы государства, в правительстве считают, что накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами неоправдана, но есть другой инструмент, касающийся рассрочки по бюджетному долгу.
"Можно было бы списывать регионам часть долга, которую они должны вернуть федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности. Минфин с этим согласен, это возможно, и это, на наш взгляд, тоже достаточно эффективная мера поддержки", — предложил Путин.
Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, можно ослабить некоторые действующие меры. Вместе с тем президент порассуждал о важности обратной связи между бизнесом и государством. По словам российского лидера, это важно как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса.
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