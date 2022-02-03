Суд в Петербурге избрал меру пресечения сотруднику ГИБДД, подравшемуся с оперативницей
Колесников считает свои действия правомерными и обоснованными, но признаётся, что коллегу ему жалко "как девушку".
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Арест Александра Колесникова. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сотрудник ГИБДД Александр Колесников, который подрался с оперуполномоченным Алёной Юдиной в дежурной части в Санкт-Петербурге, отправлен под домашний арест на месяц.
"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, сроком по 01.04.2022", — уточнила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Напомним, что вечером 31 января в дежурной части 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга два работника ГИБДД сцепились с 24-летней сотрудницей угрозыска в штатском. Во вторник вечером видео самой драки появилось в Сети и в полицейских пабликах, наделав немало шума. У сотрудницы МВД коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявить удостоверение, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате девушку повалили на пол и, как оказалось позже, повредили ей предплечье. Всю хронологию конфликта читайте здесь.
Комментариев: 0