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Суд в Петербурге избрал меру пресечения сотруднику ГИБДД, подравшемуся с оперативницей

Колесников считает свои действия правомерными и обоснованными, но признаётся, что коллегу ему жалко "как девушку".

3 февраля, 16:08
<p>© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</p>

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Арест Александра Колесникова. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сотрудник ГИБДД Александр Колесников, который подрался с оперуполномоченным Алёной Юдиной в дежурной части в Санкт-Петербурге, отправлен под домашний арест на месяц.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, сроком по 01.04.2022", — уточнила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сотрудник ГИБДД после драки с оперативницей заявил, что ему её "жалко как девочку"

Сотрудник ГИБДД после драки с оперативницей заявил, что ему её "жалко как девочку"

Напомним, что вечером 31 января в дежурной части 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга два работника ГИБДД сцепились с 24-летней сотрудницей угрозыска в штатском. Во вторник вечером видео самой драки появилось в Сети и в полицейских пабликах, наделав немало шума. У сотрудницы МВД коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявить удостоверение, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате девушку повалили на пол и, как оказалось позже, повредили ей предплечье. Всю хронологию конфликта читайте здесь.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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