Суд в Петербурге избрал меру пресечения сотруднику ГИБДД, подравшемуся с оперативницей

Напомним, что вечером 31 января в дежурной части 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга два работника ГИБДД сцепились с 24-летней сотрудницей угрозыска в штатском. Во вторник вечером видео самой драки появилось в Сети и в полицейских пабликах, наделав немало шума. У сотрудницы МВД коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявить удостоверение, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате девушку повалили на пол и, как оказалось позже, повредили ей предплечье. Всю хронологию конфликта читайте здесь.