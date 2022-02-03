Под Новосибирском умерла заводчица, которую растерзали собственные бульдоги

В Новосибирской области скончалась заводчица, которую растерзали собственные взбесившиеся бульдоги. Врачи боролись за её жизнь целых пять дней, однако травмы оказались слишком серьёзными, пишет kp.ru.

Как рассказала изданию пожилая мать заводчицы, семья до последнего верила, что всё закончится хорошо, однако надежды разбились о звонок из больницы, в котором врач сообщил о смерти женщины. Теперь родственникам, которые даже не успели с ней попрощаться, предстоит организовать похороны. В реанимацию не пускали, и последний раз они видели женщину в день трагедии.

"Она была в сознании, когда приехала скорая. Лежала на полу в коридоре вся в крови, хоть выжимай, и просила: "Закройте дверь, меня продует". А потом ещё наказать нам успела: "Когда вернусь, чтобы Боси здесь не было". Её последние слова", — добавляет мать погибшей.

Так пострадавшая дала понять, кто именно из собак на неё напал. Не исключается и версия, что на женщину после Боси набросились и другие псы, поскольку все они были в крови. Сейчас все животные по-прежнему живут в доме с мужем погибшей. Их изолировали по разным комнатам и выводят на прогулку по очереди. При этом ветеринары каждый день наблюдают за ними на безопасном расстоянии.