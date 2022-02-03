В Тульской области у собаки отобрали найденную в сугробе человеческую голову

Инцидент произошёл в городе Щёкино под Тулой. Как сообщает новостной портал Мyslo, местная жительница гуляла со своей собакой. Внезапно пёс вытащил из сугроба человеческую голову. Женщина испугалась и вызвала полицию.

Ранее под Магаданом раскрыли два убийства, которые были совершены с обезглавливанием. Расправа произошла давно, но следствие продолжалось. В результате преступник всё-таки был вычислен по ДНК. Оказалось, отшельник нападал на идущих мимо его жилища. А в январе в подмосковных Люберцах нашли обезглавленное тело женщины. Неладное заподозрили коммунальщики, которые услышали, что из квартиры постоянно доносится лай собаки.