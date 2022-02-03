В Тульской области у собаки отобрали найденную в сугробе человеческую голову
Само тело нашли неподалёку — на участке частного домовладения. По предварительным данным, погибший — хозяин этого дома — злоупотреблял спиртным.
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Инцидент произошёл в городе Щёкино под Тулой. Как сообщает новостной портал Мyslo, местная жительница гуляла со своей собакой. Внезапно пёс вытащил из сугроба человеческую голову. Женщина испугалась и вызвала полицию.
Само тело нашли неподалёку — на участке частного домовладения. По предварительным данным, погибший — хозяин этого дома — злоупотреблял спиртным. Следователи уже начали проверку.
"По факту смерти мужчины проводим процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы, в том числе устанавливаем причину смерти и личность погибшего", — сказал РИА "Новости" представитель регионального управления СКР.
Ранее под Магаданом раскрыли два убийства, которые были совершены с обезглавливанием. Расправа произошла давно, но следствие продолжалось. В результате преступник всё-таки был вычислен по ДНК. Оказалось, отшельник нападал на идущих мимо его жилища. А в январе в подмосковных Люберцах нашли обезглавленное тело женщины. Неладное заподозрили коммунальщики, которые услышали, что из квартиры постоянно доносится лай собаки.
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