Гематолог Бычкова рассказала, что при заражении "омикроном" меняется состав крови

Врач-гематолог Светлана Бычкова предупредила об изменениях в составе крови при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом она рассказала в беседе с "Москвой 24".

По словам эксперта, группа крови не влияет на тяжесть заболевания омикрон-штаммом или другим вариантом ковида, а также не может и предотвратить его. При этом инфекция может запускать в крови определённые процессы, например при заражении в организме начинают вырабатываться иммуноглобулины.

"При коронавирусе может быть повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Там много изменений, характерных для вирусной инфекции. Повышение свёртываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идёт с тромбообразованием", — рассказала врач.

При этом всё индивидуально — у одних могут наблюдаться определённые последствия, а у других их может и не быть вовсе. Кроме того, у разных пациентов отличается и постковидный синдром при "омикроне". По её словам, пока прошло слишком мало времени для того, чтобы оценить влияние. Однако в любом случае это иммунное потрясение для организма.