Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о зоне свободной торговли во время визита последнего в Незалежную. Церемония подписания соглашения транслировалась в "Фейсбуке".

В кабмине Украины пояснили, что этот документ даст толчок развитию торговли между государствами, увеличению экспорта, созданию новых рабочих мест, а также поможет обменяться опытом и технологиями.