Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли
Киев надеется, что это поможет стимулировать торговлю между странами, а также поспособствует в обмене опытом и технологиями.
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото © Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency
Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о зоне свободной торговли во время визита последнего в Незалежную. Церемония подписания соглашения транслировалась в "Фейсбуке".
В кабмине Украины пояснили, что этот документ даст толчок развитию торговли между государствами, увеличению экспорта, созданию новых рабочих мест, а также поможет обменяться опытом и технологиями.
Ранее Зеленский выражал надежду на то, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией будет наконец-то подписано, документ откладывался не один раз.
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