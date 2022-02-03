НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Киев надеется, что это поможет стимулировать торговлю между странами, а также поспособствует в обмене опытом и технологиями.

3 февраля, 16:55
<p>Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото © Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency</p>

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото © Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о зоне свободной торговли во время визита последнего в Незалежную. Церемония подписания соглашения транслировалась в "Фейсбуке".

В кабмине Украины пояснили, что этот документ даст толчок развитию торговли между государствами, увеличению экспорта, созданию новых рабочих мест, а также поможет обменяться опытом и технологиями.

Турецкий аванпост в Херсоне: Что попросит Эрдоган у Киева взамен на поставки оружия

Турецкий аванпост в Херсоне: Что попросит Эрдоган у Киева взамен на поставки оружия

Ранее Зеленский выражал надежду на то, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией будет наконец-то подписано, документ откладывался не один раз.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1