Турецкий аванпост в Херсоне: Что попросит Эрдоган у Киева взамен на поставки оружия Политолог Александр Роджерс — о том, как будет торговаться султан Эрдоган с Зеленским и что попросит взамен на создание в Незалежной производства БПЛА и восстановление советских военных заводов. 3 февраля, 12:15 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и его жена Эмине Эрдоган (слева) прибыли в Борисполь, Украина, 3 февраля 2022 года. Фото © Getty Images / Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Киев с визитом. Формально визит приурочен к тридцатилетию установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом. Но понятно, что, кроме чисто протокольного мероприятия, амбициозный турецкий лидер хочет добиться и реализации ряда сугубо практических целей.

Во-первых, Эрдоган планирует "развивать военно-техническое сотрудничество". Кроме уже заложенного завода по производству беспилотников фирмы Bayrak, планируется организовать совместное кораблестроение, ракетостроение и производство бронетехники. В частности, производство корветов, а в перспективе — и подводных лодок. На словах звучит гладко, а на деле ничего не понятно. Начиная с того, кто кому будет что-то строить в реальности, и заканчивая вопросом — а за чей счёт весь этот банкет? Кто оплачивать будет?

Если корветы будет строить Турция для Украины, то чем Украина будет расплачиваться? Её финансы уже не просто поют романсы, а надрывно завывают про "щеня вмерло". Паника относительно "российского вторжения" привела к масштабному оттоку инвестиций с Украины на сумму свыше 14 миллиардов долларов, а её золотовалютные резервы, и без того плачевные, похудели ещё почти на пять миллиардов.

Украина же для Турции вообще не может строить кораблей, ибо больше негде — последний судостроительный завод в Николаеве официально признан банкротом, печать сломана, производства больше не существует. Да и с оплатой у турок также могут возникнуть проблемы. То есть ситуация сильно напоминает известный с советских времён анекдот-тост про несовпадение желаний и возможностей. Причём с обеих сторон.

При этом в Турции заявляют, что соглашения Турции и Украины никак не направлены против России и не имеют отношения к нынешнему кризису между Москвой и Киевом. Более того, Эрдоган заявил, что надеется на дружественный визит Путина в столицу Турции после Олимпиады и что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" являются внутренним делом Турции и не несут негатива в отношении НАТО.

Со стороны это выглядит как попытка усидеть на всех (даже не на двух, а сразу на нескольких) стульях одновременно. Как показывает практика, ничем хорошим для сидящих это не заканчивается. Одно место обычно оказывается слегка разорванным.

Зависимость Эрдогана от милости Кремля гораздо больше, чем ему хочется себе в этом признаваться. Начиная с того, что ближневосточные авантюры Турции вряд ли будут возможны, если Россия начнёт активно возражать. И заканчивая тем, что рубильник от строящейся АЭС "Аккую" будет находиться в Москве. Не говоря уже о тех самых системах ПВО С-400, которые так нужны Эрдогану, чтобы удержаться у власти.

Опять же, недавняя победа Азербайджана в конфликте за Карабах так и не превратилась в геополитический триумф Турции — потому что в сухом остатке только усилила российское влияние в регионе. Несмотря на это, Эрдоган пытается продолжать реализовывать откровенно экспансионистскую политику, которую Турция не может обеспечивать не только военным потенциалом, но и экономически. Турецкий поезд в огне, лира падает, госдолг растёт, но только пока паровоз продолжает мчаться вперёд, у машиниста сохраняется иллюзия власти (если, конечно, на ближайших выборах Эрдоган победит, в чём есть обоснованные сомнения).

Поэтому в Киеве взамен на обещания расширения военно-технического сотрудничества Эрдоган будет пытаться выторговать вопрос широкой крымско-татарской автономии, но не в Крыму, а в Херсонской области Украины. С последующими попытками дестабилизации ситуации в Крыму.

Соответствующее информационное обеспечение уже производится. Так, например, в популярной турецкой газете Yeni Şafak пишут об "угнетаемом мусульманском населении Крыма" (которое составляет 13% от общего числа жителей полуострова). Якобы после 2014 года российское правительство намеренно переселяет русских в Крым, чтобы ускорить ассимиляцию татар. Ни одного факта "притеснения татарского народа" при этом не приводится. Но, как показывают западные СМИ, для пропаганды уже давно достаточно "хайли-лайкли" или даже откровенно голословного "китайцы едят уйгуров на завтрак".

Возможная татарская автономия в Херсонской области, если на неё согласится Киев, вызовет очень много вопросов. Начиная с самого главного: почему если татарам, которых незначительное количество на Украине вообще и в Херсонской области в частности, можно иметь свою автономию, то русским, которых на порядок больше, нельзя? Этот шаг только ещё раз докажет русофобскую сущность нынешнего киевского режима.

Ведь если можно одному, то должно быть можно всем. И автономизация Херсона по факту должна запустить федерализацию Украины с созданием русских автономий в других регионах. И не только русских, но и польских, венгерских, румынских и так далее.

Если этого для всех остальных, кроме татар, не произойдёт, а Киев пока явно демонстрирует, что федерализация для него недопустима, то по факту получится передача части украинской территории под протекторат Турции. И эта территория в дальнейшем будет активно использоваться в качестве базы для различных радикальных националистических и экстремистских организаций, таких как "Серые волки" или "Хизб ут-тахрир аль-ислами" (*Организация запрещена на территории Российской Федерации).

Реальное состояние дел свидетельствует, что судьбы Турции сильно зависят от благосклонности России. Нездоровые "оттоманские" амбиции Эрдогана раз за разом толкают его на действия, которые угрожают экономическому благополучию Турции. И вполне может быть, что вместо визита Путина в Анкару Эрдогану опять придётся срочно лететь на ковёр к Путину. С обязательной процедурой ожидания в комнате, где висят портреты Суворова, Румянцева, Кутузова и Ушакова. Я понятно объясняю?

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