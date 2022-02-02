Предупреждение Путина: Почему Киев "слил" газете El Pais письменный ответ НАТО Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему США требуют вывести российские войска из Крыма, Приднестровья, Осетии и Абхазии, не обещая не включать Украину в состав НАТО. 2 февраля, 16:43 Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин (слева направо). Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET / POOL

США не готовы даже обсуждать принципиальные вопросы, затронутые Россией в инициативах по гарантиям безопасности. Вместо этого они традиционно предлагают нам "игру в одни ворота": мы не будем размещать ракеты у ваших границ, а вы не размещайте их на своей территории. При этом Украина остаётся источником давления на Москву — в любой момент её могут сделать триггером для войны России и НАТО. Такие выводы напрашиваются из письменного ответа "наших партнёров", опубликованного испанской газетой El Pais.

Американцы, напомню, просили Россию не раскрывать содержания их ответов, почему-то они очень тревожились по поводу обнародования этого документа. Непонятно — почему? Боялись, что весь мир увидит в них шантажиста и недоговороспособного переговорщика? Ну это уже давно ни для кого не секрет.

Но, так или иначе, Москва пошла навстречу и публиковать документ не стала. Впрочем, перед тем как оправиться в Москву, он (документ) побывал в Киеве, с которым Вашингтон, по его же заявлению, согласовывал эти ответы. А что попало в руки Украины — неизбежно становится достоянием гласности. И вот испанская газета El Pais заявляет, что в её распоряжении появился ответ США и НАТО России.

В нём говорится, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности. Однако при этом они не готовы идти на компромисс по принципиальным для себя вопросам. В частности, США и НАТО отказываются дать гарантии, что Украина не станет в будущем членом военного блока. Согласно тексту документа, они продолжают полностью поддерживать политику открытых дверей для всех государств, в связи с чем гарантии невступления Украины в организацию невозможны.

При этом они обвинили Россию в разрушении доверия по вопросам безопасности. В документе говорится, что Россия предъявила ряд вызовов европейской безопасности и разрушила доверие США и НАТО, несмотря на то что с ней неоднократно шли на сотрудничество. На протяжении последних 30 лет, утверждается в документе, они предпринимали не одну попытку установить дружественные отношения с Россией, предложив сотрудничать на мирных, а не враждебных основаниях после развала СССР.

Это мы, судя по всему, цинично отвергали сотрудничество, расширяя ОДКБ, приближаясь к границам США, размещая в Европе ядерное оружие, выходили из фундаментальных договоров, создающих контуры международной безопасности: ПРО, Договор по открытому небу. Сомневаться в том, что они во всех проблемах выставят виноватой Москву, даже если это именно Россия является стороной, чья безопасность оказывается под угрозой, не приходится. Ты виноват уж тем, что хочется мне есть, — главный лозунг однополярного мира.

Вряд ли реально кто-то ожидал, что НАТО откажется от дальнейшего расширения и выведет наступательное вооружение из стран, присоединившихся к альянсу после 1997 года. Но ведь они не раз подчёркивали, что готовы к диалогу.

Фактически речь идёт об "игре в одни ворота", об одностороннем разоружении. В опубликованном El Pais документе Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше, взаимные обязательства по ограничению развёртывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающее и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности, дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.

Какие ещё дополнительные меры? Нынешних не хватает? Зачем, к примеру, нужно было выходить из договора "Открытое небо", созданного для контроля за размещением вооружений? Чуть раньше Bloomberg сообщил, что США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПВО НАТО. Речь идёт о "Томагавках" в Польше и Румынии, где стоят противоракетные установки, способные их запускать наряду с собственно противоракетами. То есть они готовы предоставить нам возможность инспектирования баз НАТО на предмет наличия там "Томагавков", которых в момент инспектирования там, конечно, не будет, но появиться они могут в любой момент. Это всё равно что говорить: я не угрожаю вам своим автоматом — у меня патронов нет, честно, могу карманы вывернуть.

Зато Россия при этом должна предоставить аналогичную информацию об определённых базах в РФ. Как утверждает источник в Варшаве, страна может пойти на такой шаг, если Москва в ответ позволит провести осмотр баз в Калининграде. И, конечно, мы должны свернуть там "Искандеры" в обмен на неразмещение наступательного вооружения на Украине. Простите, это только мне кажется странным требование убрать ракеты с нашей же территории в обмен на неразмещение ракет потенциального противника у наших границ? Странным и наглым!

И вот ещё ну очень интересный момент — альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающее и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности. Речь идёт о фактическом переписывании ключевого для международной безопасности документа на условиях Вашингтона. Напомню, Дональд Трамп в бытность президентом США тянул с его продлением, желая впихнуть в договор свои новые "хотелки". В частности, речь шла о вовлечении в договор Китая, а также в прописывании в нём всей новой "линейки" вооружений, которая в последние годы появилась у России, аналогов которой нет у США, — речь в первую очередь о "гиперзвуке".

Впрочем, Трамп не досидел в Белом доме до часа X, когда СНВ-3 нужно было или продлевать в нынешнем виде, или разрывать. Байден же оказался более договороспособен и документ продлил, дабы избежать обрушения контуров международной системы безопасности. Но это не значит, что новые американские желания ушли вместе с Трампом. Вашингтон держал их про запас и предъявил при первой возможности. Причём уже не как предложение, а фактически как ультиматум.

США фактически требуют от нас реализации всех этих "хотелок", которые копились у них в последние годы. А взамен — ничего, кроме того, что они не будут ставить ракеты на Украине. И то не факт, что не будут, мы видели, как они находят способы обходить любые обязательства — хоть устные, хоть письменные.

Конечно, для того чтобы не брать Украину в НАТО, есть куча других причин помимо возражения России. Но это и не нужно, если там и так будут американские базы. И они будут нас шантажировать, пытаясь выторговать в обмен уступки с нашей стороны. Но это поведение типичного грабителя: отдай кошелёк, а я за это тебя бить не буду!

Как заявил вчера президент России Владимир Путин, при вступлении Украины в НАТО Киев может начать военную операцию в Крыму, что будет означать войну всего блока с Россией. Думаете, они не решатся? Угроза всегда представляет опасность, пока есть хотя бы гипотетическая возможность её реализации. Кто 30 лет назад мог представить себе, что Польша и Румыния окажутся в НАТО и с их территории американские ракеты будут угрожать Москве.

Вот и о безопасности Украины не думают ни в Вашингтоне, ни в Киеве. По словам Путина, США не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача — сдерживание развития России.

Оно проявляется и в желании Запада не допустить даже появления каких-либо амбиций, за исключением тех, которые разрешают реализовать США. А лучше — и вовсе на многие десятилетия и века лишить её возможности возрождения, стереть с геополитической карты мира.

Поэтому цель "максимум" для США — втянуть Россию в войну с Европой, самим отсидевшись за океаном. Ну а если не получится, то цель "минимум", заключающаяся в максимально долгом сохранении напряжённости, позволяющей вводить санкции, сплачивать Европу вокруг "российской угрозы", да, в конце концов, просто зарабатывать на волнениях на биржах и скачках цен на газ — она уже реализовывается. Весьма успешно для Уолл-стрит.

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