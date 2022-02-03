Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами

Президент Владимир Путин надеется, что вопросы онлайн-продажи рецептурных лекарств, а также выписки и корректировки электронных рецептов будут решены. Об этом он заявил в четверг на встрече с членами "Деловой России". По словам российского лидера, обе прозвучавшие в ходе обсуждения инициативы особенно актуальны в условиях пандемии, а эксперимент с электронными рецептами уже развивается и показывает хорошие результаты.

По словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке, председателя Комиссии генсовета "Единой России" по здравоохранению Дениса Проценко, переход на электронные больничные важен для системы здравоохранения и удобен для пациентов, тем более что ряд регионов, особенно Москва, технологически готовы к этому.

"Но особенно важно в период пандемии продумать использование дистанционных технологий для выписывания рецептов. Сейчас врач дистанционно может только скорректировать диагноз, а за рецептом надо приходить лично", — рассуждает он.

В Минздраве эти инициативы тоже поддерживают, хотя и отметили, что мотивировка "реже посещать врача" здесь звучит странно, поскольку многие пациенты как раз нуждаются в диспансерном наблюдении.

"Я надеюсь, что Денис Николаевич [Проценко] будет это контролировать по линии партии. И с парламентом напрямую на связи. Поэтому не думаю, что при поддержке Дениса Николаевича, Михаила Альбертовича [Мишустина] что-то мы потеряем по дороге. Уверен, что мы сделаем всё, о чём сейчас договорились", — отреагировал Путин.

Лайф уже сообщал, что Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Предполагается, что онлайн-торговля рецептурными лекарствами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен.