Путин поручил кабмину создать программу борьбы с диабетом
По его словам, количество незарегистрированных больных с диабетом второго типа, по предварительным оценкам, может быть в 10–15 раз больше, чем зарегистрированных.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо создать программу по борьбе с сахарным диабетом. Он поручил проработать этот вопрос Минфину и Минздраву в ходе встречи с представителями "Деловой России".
Федеральная целевая программа по борьбе с диабетом может быть создана по примеру программы борьбы с онкологическими заболеваниями, отметил российский лидер. По его словам, "вопрос в том, чтобы распределить ресурсы, которые выделяются на систему здравоохранения".
"Здесь вопрос о здоровье нации в целом, и есть проблема, на которую мало кто обращает внимания… количество незарегистрированных, особенно диабета второго типа, по предварительным оценкам, может быть в 10–15 раз больше, чем зарегистрированных, и это проблема", — сказал президент.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что сейчас сахарный диабет может развиваться у тех, кто перенёс ковид, кроме того, по его словам, "диабет молодеет".
"Сахарный диабет сегодня является заболеванием уже в том числе и манифестирующим после перенесённого ковида, в основном это второй тип диабета. Действительно, диабет молодеет, и в том числе второй тип, поэтому дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом нужны", — отметил глава Минздрава.
Ранее врач-педиатр, главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что среди несовершеннолетних, перенёсших ковид, в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа.
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