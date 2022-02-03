МИД ФРГ заявил, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения
Также там отметили, что к российскому телеканалу RT DE в Германии применяются те же правила, что и к другим вещателям. В немецком министерстве категорически отказались сравнивать эти ситуации.
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МИД ФРГ заявил, что меры, принятые Россией против медиакомпании Deutsche Welle (DW), осложняют двусторонние отношения.
"Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряжённость для германо-российских отношений", — цитирует сообщение немецкого внешнеполитического ведомства РИА "Новости".
В МИД ФРГ добавили, что реализация этих мер "в значительной степени ограничит свободное вещание независимых журналистов в России, которое имеет особое значение в политически напряжённые времена". Также там отметили, что к российскому телеканалу RT DE в Германии применяются те же правила, что и к другим вещателям. В немецком министерстве категорически отказались сравнивать ситуации с Deutsche Welle и RT DE.
"Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет работают внештатными журналистами в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией, хотя распространение телерадиопрограммы подлежит лицензированию", — заявили в Министерстве иностранных дел Германии, добавив, что федеральное правительство не может и не должно влиять на эту процедуру.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер. В частности, закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде.
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