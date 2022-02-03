МИД ФРГ заявил, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения

МИД ФРГ заявил, что меры, принятые Россией против медиакомпании Deutsche Welle (DW), осложняют двусторонние отношения.

"Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряжённость для германо-российских отношений", — цитирует сообщение немецкого внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

В МИД ФРГ добавили, что реализация этих мер "в значительной степени ограничит свободное вещание независимых журналистов в России, которое имеет особое значение в политически напряжённые времена". Также там отметили, что к российскому телеканалу RT DE в Германии применяются те же правила, что и к другим вещателям. В немецком министерстве категорически отказались сравнивать ситуации с Deutsche Welle и RT DE.