SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Запуск ракеты был совершён с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 13:13 по времени Восточного побережья США (21:13 мск). Она выведет на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.

Ранее Лайф рассказывал, что на американской ракете в космос был запущен итальянский спутник. Примечательно, что запуск изначально был запланирован на 27 января, однако с тех пор четыре раза переносился. Три намеченных срока были пропущены из-за плохих погодных условий, а четвёртый — из-за появления в зоне запуска некоего постороннего судна.