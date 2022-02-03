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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Старт состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 13:13 по времени Восточного побережья США.

3 февраля, 19:04
<p>© SpaceX</p>

© SpaceX

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

Запуск ракеты был совершён с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 13:13 по времени Восточного побережья США (21:13 мск). Она выведет на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.

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Ранее Лайф рассказывал, что на американской ракете в космос был запущен итальянский спутник. Примечательно, что запуск изначально был запланирован на 27 января, однако с тех пор четыре раза переносился. Три намеченных срока были пропущены из-за плохих погодных условий, а четвёртый — из-за появления в зоне запуска некоего постороннего судна.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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