SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 13:13 по времени Восточного побережья США.
© SpaceX
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция велась на сайте компании.
Liftoff! pic.twitter.com/MPL9JCBUbY— SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022
Запуск ракеты был совершён с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 13:13 по времени Восточного побережья США (21:13 мск). Она выведет на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.
Ранее Лайф рассказывал, что на американской ракете в космос был запущен итальянский спутник. Примечательно, что запуск изначально был запланирован на 27 января, однако с тех пор четыре раза переносился. Три намеченных срока были пропущены из-за плохих погодных условий, а четвёртый — из-за появления в зоне запуска некоего постороннего судна.
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