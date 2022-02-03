Каратист Живодёр приходил к соседке с избитым малышом на руках и просил вызвать скорую
Некоторые жители дома отметили, что в квартире, где проживала пара с детьми, постоянно шумят, а одна из соседок рассказала о драке.
Cоседка избившего ребёнка каратиста Живодёра из Омска рассказала, как он пришёл к ней с малышом на руках и просил вызвать скорую © LIFE
Cоседка избившего ребёнка каратиста Живодёра из Омска рассказала, как он пришёл к ней с малышом на руках и просил вызвать скорую. Видео © LIFE
Соседка каратиста с говорящей фамилией Живодёр из Омска, который избил девятимесячного ребёнка своей сожительницы, рассказала Лайфу, как мужчина пришёл к ней с голым малышом на руках и просил вызвать скорую помощь.
"Вчера в пятнадцать минут второго дня резкий стук в дверь, очень страшный. Я вышла, смотрю — сосед. На руках у него ребёнок голенький совершенно лежит... Сказал: "Ребёнку, мол, плохо, вызовите, пожалуйста, скорую"... Вызвали скорую... Реанимация приехала минут через десять", — сказала она.
При этом некоторые жильцы дома отметили, что пара живёт в данной квартире недавно, и ничего плохого о них сказать не могут. Однако одна из соседок заметила, что слышала драку.
"Драка была, женский голос, видно, обижали женщину. Стук такой, может, толкал её, может, стулья гремели. Она кричала, плакала", — уточнила женщина.
Ещё один житель подъезда заметил, что с середины декабря в квартире, где мужчина избивал ребёнка своей сожительницы, постоянно "шумно воспитывали детей".
Ранее Лайф писал, что в отношении мужчины, который избивал девятимесячного ребёнка своей сожительницы, возбудили уголовное дело. 32-летнего мужчину с говорящей фамилией Живодёр уже арестовали за "отработку приёмов" на малыше. Отмечается, что на работе его характеризуют как отзывчивого, но при этом весьма странного. Известно также, что он мечтал стать детским тренером по карате, которым занимался сам.
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