Каратист Живодёр приходил к соседке с избитым малышом на руках и просил вызвать скорую

Cоседка избившего ребёнка каратиста Живодёра из Омска рассказала, как он пришёл к ней с малышом на руках и просил вызвать скорую. Видео © LIFE

Соседка каратиста с говорящей фамилией Живодёр из Омска, который избил девятимесячного ребёнка своей сожительницы, рассказала Лайфу, как мужчина пришёл к ней с голым малышом на руках и просил вызвать скорую помощь.

"Вчера в пятнадцать минут второго дня резкий стук в дверь, очень страшный. Я вышла, смотрю — сосед. На руках у него ребёнок голенький совершенно лежит... Сказал: "Ребёнку, мол, плохо, вызовите, пожалуйста, скорую"... Вызвали скорую... Реанимация приехала минут через десять", — сказала она.

При этом некоторые жильцы дома отметили, что пара живёт в данной квартире недавно, и ничего плохого о них сказать не могут. Однако одна из соседок заметила, что слышала драку.

"Драка была, женский голос, видно, обижали женщину. Стук такой, может, толкал её, может, стулья гремели. Она кричала, плакала", — уточнила женщина.

Ещё один житель подъезда заметил, что с середины декабря в квартире, где мужчина избивал ребёнка своей сожительницы, постоянно "шумно воспитывали детей".