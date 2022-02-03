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Зеленский ответил на предложение перенести переговоры по Донбассу в Стамбул

Он подчеркнул готовность сделать всё возможное для мира в регионе "на всех площадках и во всех форматах".

3 февраля, 18:48
<p>Владимир Зеленский © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-peredil-kordoniv-ta-okupaciya-teritorij-72481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией. Так он ответил на предложение коллеги перенести из Минска в Стамбул переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Для мира на Украине мы готовы делать всё возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были искренне к этому готовы", — сказал лидер Незалежной.

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Турецкий аванпост в Херсоне: Что попросит Эрдоган у Киева взамен на поставки оружия

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о зоне свободной торговли во время визита последнего в Незалежную.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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