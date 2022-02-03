Зеленский ответил на предложение перенести переговоры по Донбассу в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией. Так он ответил на предложение коллеги перенести из Минска в Стамбул переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Для мира на Украине мы готовы делать всё возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были искренне к этому готовы", — сказал лидер Незалежной.