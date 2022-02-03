ГИБДД запустила проект для борьбы с "автоловушками" на дорогах

ГИБДД запускает проект для борьбы с "автоловушками" на российских дорогах. Сами автомобилисты смогут рассказать о таких участках на трассах, для этого достаточно заполнить специальную форму, сообщается на сайте МВД.

"Цель проекта — выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами ПДД, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что подобные "ловушки" лишь увеличивают риск ДТП, приводят к штрафам и эвакуациям автомобилей, но никак не помогают бороться с настоящими нарушителями на дорогах.