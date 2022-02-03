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ГИБДД запустила проект для борьбы с "автоловушками" на дорогах

В ведомстве намерены собрать информацию, где в стране встречаются незаконные дорожные знаки или возникают ситуации с неоднозначной трактовкой ПДД, а затем устранить их.

3 февраля, 18:35

Автомобили на одной из улиц Москвы. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

ГИБДД запускает проект для борьбы с "автоловушками" на российских дорогах. Сами автомобилисты смогут рассказать о таких участках на трассах, для этого достаточно заполнить специальную форму, сообщается на сайте МВД.

"Цель проекта — выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами ПДД, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что подобные "ловушки" лишь увеличивают риск ДТП, приводят к штрафам и эвакуациям автомобилей, но никак не помогают бороться с настоящими нарушителями на дорогах.

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Ранее Лайф писал, что в России дорожные камеры нередко используют не как средство профилактики нарушений, а для "получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями". Поэтому Генпрокуратура предложила упростить аннулирование ошибочных штрафов с камер.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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