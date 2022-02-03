Попова подтвердила планы отменить карантин для контактных с больными "омикроном"

Ограничения для граждан, которые контактировали с заражёнными ковидом, теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон", решается вопрос об их отмене. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это особенность эпидемического процесса именно для "омикрона". Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика. Свойства "омикрона": очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл", — объяснила она в интервью на телеканале "Россия-1".

Как отметила Попова, карантин важен при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, — при кори, при паротите. В связи с этим она сообщила, что правительство работает над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене карантина для контактных лиц.