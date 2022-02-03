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Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Молнупиравир"

Торговое название лекарства — "Эсперавир". Оно выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.

3 февраля, 17:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир" компании "Промомед Рус". Об этом следует из данных реестра лекарственных средств.

"Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: "Эсперавир". Международное непатентованное наименование: "Молнупиравир", — говорится в документе.

Как уточняется, лекарство выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.

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Ранее Минздрав разрешил пострегистрационные испытания препарата от ковида "Мир-19". По данным соответствующего реестра, испытания пройдут на базе одиннадцати медицинских организаций, в них примет участие более тысячи пациентов.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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