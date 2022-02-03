Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Молнупиравир"

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир" компании "Промомед Рус". Об этом следует из данных реестра лекарственных средств.

"Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: "Эсперавир". Международное непатентованное наименование: "Молнупиравир", — говорится в документе.

Как уточняется, лекарство выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.