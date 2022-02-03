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Попова назвала возраст наиболее подверженных заражению "омикроном" людей

Кроме того, она отметила, что активно в эпидемический процесс вовлекаются и подростки.

3 февраля, 18:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражению омикрон-штаммом коронавируса чаще всего подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет, поскольку имеют большое количество контактов с другими.

"Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, Попова отметила, что активно в эпидемический процесс вовлекаются и подростки.

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А ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил, что новый штамм коронавируса "омикрон" способен "пробивать" иммунитет тех, кто ранее был инфицирован "уханьским" штаммом или "дельтой". Об этом говорит и зимний всплеск заболеваемости CoViD-19 в России, убеждён учёный.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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