Попова назвала возраст наиболее подверженных заражению "омикроном" людей
Кроме того, она отметила, что активно в эпидемический процесс вовлекаются и подростки.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражению омикрон-штаммом коронавируса чаще всего подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет, поскольку имеют большое количество контактов с другими.
"Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Кроме того, Попова отметила, что активно в эпидемический процесс вовлекаются и подростки.
А ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил, что новый штамм коронавируса "омикрон" способен "пробивать" иммунитет тех, кто ранее был инфицирован "уханьским" штаммом или "дельтой". Об этом говорит и зимний всплеск заболеваемости CoViD-19 в России, убеждён учёный.
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