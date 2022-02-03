Попова назвала возраст наиболее подверженных заражению "омикроном" людей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражению омикрон-штаммом коронавируса чаще всего подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет, поскольку имеют большое количество контактов с другими.

"Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, Попова отметила, что активно в эпидемический процесс вовлекаются и подростки.