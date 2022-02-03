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Пожар произошёл на территории Богоявленского собора в Москве

По данным источника Лайфа, загорелась пристройка, которая находится в пяти метрах от храма.

3 февраля, 18:13
<p>Богоявленский собор в Елохове. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia.org</a></p>

Богоявленский собор в Елохове. Фото © wikipedia.org

На территории Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы произошёл пожар. Пострадавших в результате случившегося нет, сообщает Лайфу источник.

По его словам, на Спартаковской улице загорелась пристройка размером 50 на 12 метров, которая находится в пяти метрах от храма. К данному моменту специалистам удалось ликвидировать горение. Площадь пожара составила десять квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

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Ранее в Подмосковье горела мебельная фабрика на площади в семь тысяч квадратов. Возгоранию, которое произошло на производстве в Окружном проезде, присвоен второй ранг сложности.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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