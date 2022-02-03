Пожар произошёл на территории Богоявленского собора в Москве

На территории Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы произошёл пожар. Пострадавших в результате случившегося нет, сообщает Лайфу источник.

По его словам, на Спартаковской улице загорелась пристройка размером 50 на 12 метров, которая находится в пяти метрах от храма. К данному моменту специалистам удалось ликвидировать горение. Площадь пожара составила десять квадратных метров, причина возгорания устанавливается.