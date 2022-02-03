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Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газового баллона в Башкирии

Пожар, которому присвоили повышенный ранг, охватил дачный дом по всей площади. Для тушения на место прибыли 16 человек и семь единиц техники.

3 февраля, 17:54
<p>Фото © МЧС России по Республике Башкортостан</p>

Фото © МЧС России по Республике Башкортостан

В Уфимском районе Башкирии произошёл взрыв газового баллона в дачном доме. В результате погиб один человек, ещё трое пострадали, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В 18:53 (16:53 мск) поступило сообщение о том, что в Уфимском районе в СНТ "Солнечная поляна – 3", предварительно, произошла разгерметизация газового баллона с последующим горением надворных построек размерами 10 на 4 метра под общей кровлей", — говорится в сообщении.

Как уточняется, огонь охватил постройку по всей площади. В результате пожара погибла женщина, ещё три человека пострадали. Возгоранию присвоили повышенный ранг.

  • Фото © МЧС России по Республике Башкортостан
    Фото © МЧС России по Республике Башкортостан
  • Фото © МЧС России по Республике Башкортостан
    Фото © МЧС России по Республике Башкортостан
  • Фото © МЧС России по Республике Башкортостан
    Фото © МЧС России по Республике Башкортостан

Фото © МЧС России по Республике Башкортостан

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Для тушения на место прибыли 16 человек и семь единиц техники. В 20:02 по местному времени пожар был локализован, а в 20:06 специалисты ликвидировали открытое горение.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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