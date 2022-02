wewillROCyou: МакSим, Родригез и другие звёзды подхватили флешмоб в поддержку российских олимпийцев

Челлендж также поддерживают и блогеры из "Тиктока", которые лепят снежок в такт песне We will rock you. К нему уже присоединились Никита Златоуст, Вова Блэк, merandmaid, salkinn и другие. Кроме того, сегодня блогер Рипси запустила маску в "Инстаграме".