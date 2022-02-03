wewillROCyou: МакSим, Родригез и другие звёзды подхватили флешмоб в поддержку российских олимпийцев

Певица МакSим присоединилась к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou © Instagram / maksimartist

Российские звёзды МакSим, Юлианна Караулова, Алексей Воробьёв и другие знаменитости высказались в поддержку олимпийцев и предложили закидать врагов снежками. Импровизированный флешмоб #wewillROCyou вчера запустил Сергей Жуков, который первым записал подобное видео на своей странице в "Инстаграме".

Певица Юлианна Караулова присоединилась к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou © Instagram / yulianna_karaulova

Певец Алексей Воробьёв присоединился к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou © Instagram / mr.alexsparrow

Челлендж также поддерживают и блогеры из "Тиктока", которые лепят снежок в такт песне We will rock you. К нему уже присоединились Никита Златоуст, Вова Блэк, merandmaid, salkinn и другие. Кроме того, сегодня блогер Рипси запустила маску в "Инстаграме".