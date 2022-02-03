#wewillROCyou: МакSим, Родригез и другие звёзды подхватили флешмоб в поддержку российских олимпийцев
Артисты приняли участие в запущенной Сергеем Жуковым акции, опубликовав снежные видео на своих страницах в "Инстаграме".
Певица МакSим присоединилась к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou © Instagram / maksimartist
Российские звёзды МакSим, Юлианна Караулова, Алексей Воробьёв и другие знаменитости высказались в поддержку олимпийцев и предложили закидать врагов снежками. Импровизированный флешмоб #wewillROCyou вчера запустил Сергей Жуков, который первым записал подобное видео на своей странице в "Инстаграме".
Певица Юлианна Караулова присоединилась к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou © Instagram / yulianna_karaulova
Певец Алексей Воробьёв присоединился к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou © Instagram / mr.alexsparrow
Челлендж также поддерживают и блогеры из "Тиктока", которые лепят снежок в такт песне We will rock you. К нему уже присоединились Никита Златоуст, Вова Блэк, merandmaid, salkinn и другие. Кроме того, сегодня блогер Рипси запустила маску в "Инстаграме".
А ранее Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Документ собрал уже более 45 тысяч подписей. Ягудин в своих соцсетях призывал ВАДА и МОК разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной РФ. Сейчас же наши атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee).
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