Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление о закрытии
Интересно, что глава немецкого медиахолдинга назвал Россию автократией, ни словом не обмолвившись о притеснении RT DE в Германии.
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Корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление от российских властей о своём закрытии. Об этом издание сообщает на своём сайте. Уточняется, что офис DW будет закрыт 4 января в 9 часов утра по местному времени.
"С нами происходит то, что случается со СМИ только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер", — приводит издание слова главы московского офиса DW Юрия Решето.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер. В частности, закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде.
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