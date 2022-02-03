Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление о закрытии

Корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление от российских властей о своём закрытии. Об этом издание сообщает на своём сайте. Уточняется, что офис DW будет закрыт 4 января в 9 часов утра по местному времени.

"С нами происходит то, что случается со СМИ только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер", — приводит издание слова главы московского офиса DW Юрия Решето.