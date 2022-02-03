Путин пообещал попробовать блины из "Теремка" на Масленицу

Президент России Владимир Путин получил приглашение отметить Масленицу в одном из ресторанов сети "Теремок". Руководитель компании Михаил Гончаров пообещал, что традиционное русское блюдо в исполнении его поваров обязательно понравится главе государства. Он назвал русские блины ответом "Макдоналдсу" и бигмаку.

"Спасибо большое за приглашение. Обязательно попробую ваши блины", — ответил президент на неожиданное предложение во время своей встречи с представителями "Деловой России".

Путин также оценил предложение о сглаженном режиме роста налогов для отрасли, что, по словам Гончарова, принесёт большую пользу для развития российских брендов. Президент отметил, что отечественные бренды должны не просто развиваться, а иметь конкурентные преимущества перед международными монополистами. По его словам, большое количество отечественных компаний готовы к этой конкуренции, но "им нужно только дать возможность делать это добросовестно".