Путин пообещал попробовать блины из "Теремка" на Масленицу
В этом году масленичная неделя приходится на дни с 28 февраля по 6 марта.
Приготовление блина с начинкой в ресторане быстрого питания "Теремок". Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин получил приглашение отметить Масленицу в одном из ресторанов сети "Теремок". Руководитель компании Михаил Гончаров пообещал, что традиционное русское блюдо в исполнении его поваров обязательно понравится главе государства. Он назвал русские блины ответом "Макдоналдсу" и бигмаку.
"Спасибо большое за приглашение. Обязательно попробую ваши блины", — ответил президент на неожиданное предложение во время своей встречи с представителями "Деловой России".
Путин также оценил предложение о сглаженном режиме роста налогов для отрасли, что, по словам Гончарова, принесёт большую пользу для развития российских брендов. Президент отметил, что отечественные бренды должны не просто развиваться, а иметь конкурентные преимущества перед международными монополистами. По его словам, большое количество отечественных компаний готовы к этой конкуренции, но "им нужно только дать возможность делать это добросовестно".
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летним юбилеем. Он отметил, что организация объединила средне и активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики.
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