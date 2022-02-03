Попова: Тактика лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположная

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тактика лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположная, в том числе поэтому важно тестировать человека с симптомами заболевания.

"Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы, однозначен абсолютно", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова отметила, что в случае, если у человека есть недомогание, то и лечащий врач, и сам пациент должны точно знать, что именно это за заболевание. Поскольку сегодня ещё высок удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна, пояснила она.