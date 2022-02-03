Попова: Тактика лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположная
Именно поэтому при первых симптомах необходимо обследоваться, чтобы точно знать, чем именно заболел человек, пояснила она.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тактика лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположная, в том числе поэтому важно тестировать человека с симптомами заболевания.
"Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы, однозначен абсолютно", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Попова отметила, что в случае, если у человека есть недомогание, то и лечащий врач, и сам пациент должны точно знать, что именно это за заболевание. Поскольку сегодня ещё высок удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна, пояснила она.
Ранее главврач Лысенко перечислила Лайфу основные симптомы омикрон-штамма. Также она подтвердила возможную тошноту при заражении. При этом медик заметила, что Россия живёт с этой разновидностью недолгое время, поэтому какой-то статистики ещё не сформировалось.
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