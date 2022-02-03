НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Попова: Тактика лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположная

Именно поэтому при первых симптомах необходимо обследоваться, чтобы точно знать, чем именно заболел человек, пояснила она.

3 февраля, 18:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тактика лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположная, в том числе поэтому важно тестировать человека с симптомами заболевания.

"Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы, однозначен абсолютно", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова отметила, что в случае, если у человека есть недомогание, то и лечащий врач, и сам пациент должны точно знать, что именно это за заболевание. Поскольку сегодня ещё высок удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна, пояснила она.

Невидимый омикрон: Как ковид научился скрываться от диагностики

Невидимый омикрон: Как ковид научился скрываться от диагностики

Ранее главврач Лысенко перечислила Лайфу основные симптомы омикрон-штамма. Также она подтвердила возможную тошноту при заражении. При этом медик заметила, что Россия живёт с этой разновидностью недолгое время, поэтому какой-то статистики ещё не сформировалось.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1