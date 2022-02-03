В Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в пятиэтажке

В пятиэтажке на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в одной из квартир на последнем этаже © LIFE

В пятиэтажке на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в одной из квартир на последнем этаже. Сообщается об одном пострадавшем, им стал хозяин квартиры. Сейчас на месте работают спасатели, на публикуемых кадрах видно, как обследуется крыша здания.

По данным Лайфа, сигнал о случившемся поступил экстренным службам в 20 часов 24 минуты. Очевидцы рассказали о громком хлопке, который они услышали в момент ЧП. Известно, что несущие конструкции не повреждены, но взрывом выбило входную дверь. Возгорания на месте инцидента не произошло.