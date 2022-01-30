Четыре человека пострадали при взрыве в подмосковном Серпухове

Место взрыва в подмосковном Серпухове. Видео © LIFE

Четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в подмосковном Серпухове, сообщили Лайфу в экстренных службах.

По словам источника, ЧП произошло в 08:43 в частном доме № 26 по улице Карпова в посёлке Большевик. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что в результате разрушена половина дома. В больницу доставлены пожилая женщина, мужчина и женщина с несовершеннолетним ребёнком.