Четыре человека пострадали при взрыве в подмосковном Серпухове
Половина дома оказалась разрушена. В больницу доставлены пенсионерка, мужчина и женщина с несовершеннолетним ребёнком.
Место взрыва в подмосковном Серпухове. Видео © LIFE
Четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в подмосковном Серпухове, сообщили Лайфу в экстренных службах.
По словам источника, ЧП произошло в 08:43 в частном доме № 26 по улице Карпова в посёлке Большевик. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что в результате разрушена половина дома. В больницу доставлены пожилая женщина, мужчина и женщина с несовершеннолетним ребёнком.
А ранее Лайф рассказывал, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина сразу же вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В распоряжении Лайфа также оказались кадры из дома.
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