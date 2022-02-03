Попова ответила на вопрос, защищает ли иммунитет после "омикрона" от "дельты"
По её словам, этим вопросом сейчас озадачены все учёные не только в России, но и во всём мире.
Фото © Shutterstock
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока точно не известно, будет ли иммунитет после перенесённого омикрон-штамма коронавируса защищать от "дельты".
"Это крайне интересный вопрос (будет ли иммунитет после "омикрона" защищать от дельта-штамма ковида. — Прим. ред.), и им сейчас озадачены учёные во всём мире и учёные в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет", — сказала она в интервью на телеканале "Россия-1".
При этом Попова выразила надежду, что иммунитет всё же будет защищать от "дельты".
Ранее Попова подтвердила планы отменить карантин для контактных с больными "омикроном". Она назвала свойства этого штамма: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество бессимптомных носителей.
Комментариев: 0