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Попова ответила на вопрос, защищает ли иммунитет после "омикрона" от "дельты"

По её словам, этим вопросом сейчас озадачены все учёные не только в России, но и во всём мире.

3 февраля, 18:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока точно не известно, будет ли иммунитет после перенесённого омикрон-штамма коронавируса защищать от "дельты".

"Это крайне интересный вопрос (будет ли иммунитет после "омикрона" защищать от дельта-штамма ковида. — Прим. ред.), и им сейчас озадачены учёные во всём мире и учёные в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет", — сказала она в интервью на телеканале "Россия-1".

При этом Попова выразила надежду, что иммунитет всё же будет защищать от "дельты".

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Ранее Попова подтвердила планы отменить карантин для контактных с больными "омикроном". Она назвала свойства этого штамма: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество бессимптомных носителей.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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