Попова ответила на вопрос, защищает ли иммунитет после "омикрона" от "дельты"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока точно не известно, будет ли иммунитет после перенесённого омикрон-штамма коронавируса защищать от "дельты".

"Это крайне интересный вопрос (будет ли иммунитет после "омикрона" защищать от дельта-штамма ковида. — Прим. ред.), и им сейчас озадачены учёные во всём мире и учёные в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет", — сказала она в интервью на телеканале "Россия-1".

При этом Попова выразила надежду, что иммунитет всё же будет защищать от "дельты".