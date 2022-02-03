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Пентагон показал фото дома, где был ликвидирован главарь ИГИЛ с женой и детьми

Также жертвами удара стали гражданские лица, которые не имели отношения к семье аль-Курейши. Точное число погибших в Вашингтоне назвать не смогли.

3 февраля, 19:28
<p>Фото с места операции по уничтожению главаря ИГИЛ в Сирии © Пентагон</p>

Фото с места операции по уничтожению главаря ИГИЛ в Сирии © Пентагон

Пентагон обнародовал фотографии операции по уничтожению главаря террористической группировки ИГИЛ* Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в северо-западной части Сирии.

На снимках виден трёхэтажный дом, где боевик укрывался вместе со своей женой и детьми. Все они погибли. Также жертвами удара стали гражданские лица, которые не имели отношения к семье аль-Курейши. Точное число погибших в Вашингтоне назвать не смогли. При этом в США не видят своей вины в гибели детей, а заявляют, что боевик сам устроил взрыв во время американской военной операции.

Фото с места операции по уничтожению главаря ИГИЛ в Сирии © Пентагон

Фото с места операции по уничтожению главаря ИГИЛ в Сирии © Пентагон

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил об уничтожении главаря ИГИЛ. Американский лидер похвастался, что потерь среди граждан Соединённых Штатов, принимавших участие в операции, нет. При этом, по данным агентства Associated Press, при атаке было убито не менее 13 человек, включая шестерых детей и четырёх женщин. Затем в Белом доме признались, что среди погибших действительно есть несовершеннолетние.

Белый дом признал, что при ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии погибли дети

Белый дом признал, что при ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии погибли дети

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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