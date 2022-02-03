Пентагон показал фото дома, где был ликвидирован главарь ИГИЛ с женой и детьми

На снимках виден трёхэтажный дом, где боевик укрывался вместе со своей женой и детьми. Все они погибли. Также жертвами удара стали гражданские лица, которые не имели отношения к семье аль-Курейши. Точное число погибших в Вашингтоне назвать не смогли. При этом в США не видят своей вины в гибели детей, а заявляют, что боевик сам устроил взрыв во время американской военной операции.