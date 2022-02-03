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Цена нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила 91 доллар за баррель

Стоимость чёрного золота марки WTI также подорожала — на 2,03%. Теперь она стоит 90,05 доллара за баррель. Это тоже максимум с октября 2014 года.

3 февраля, 19:13

© Pixabay

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растёт на 1,82% — до 91,08 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:53 по московскому времени.

В последний раз нефть Brent стоила больше 91 доллара в октябре 2014 года. Цена нефти марки WTI подорожала на 2,03% — 90,05 доллара за баррель. Это также максимум с октября 2014 года.

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Ранее аналитики компании JP Morgan спрогнозировали последствия подорожания нефти до $150 за баррель. По их словам, это замедлит темпы роста ВВП в мире на 0,9% в первой половине 2022 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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