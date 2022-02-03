Цена нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила 91 доллар за баррель

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растёт на 1,82% — до 91,08 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:53 по московскому времени.

В последний раз нефть Brent стоила больше 91 доллара в октябре 2014 года. Цена нефти марки WTI подорожала на 2,03% — 90,05 доллара за баррель. Это также максимум с октября 2014 года.