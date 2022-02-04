Deutsche Welle продолжил вещание в России, несмотря на запрет
Накануне в качестве ответных мер телеканалу предписали закрыть корпункт в Москве, а также аннулировали аккредитации всех его сотрудников.
Здание Deutsche Welle в Бонне. Фото © Getty Images / Oliver Berg / picture alliance
Телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на объявленное накануне предписание свернуть работу московского офиса к 9:00 мск.
Как сообщает РИА "Новости", в Москве Deutsche Welle по-прежнему можно смотреть в кабельных сетях МГТС, кроме того, трансляция продолжается и в некоторых гостиницах.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.
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