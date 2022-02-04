Deutsche Welle продолжил вещание в России, несмотря на запрет

Телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на объявленное накануне предписание свернуть работу московского офиса к 9:00 мск.

Как сообщает РИА "Новости", в Москве Deutsche Welle по-прежнему можно смотреть в кабельных сетях МГТС, кроме того, трансляция продолжается и в некоторых гостиницах.