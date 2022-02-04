Цена нефти Brent поднялась выше $92 впервые с 2014 года

Цена апрельского фьючерса нефти марки Brent выросла до 92,09 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 11:51 мск.

В последний раз стоимость чёрного золота этой марки поднималась выше 92 долларов за баррель более пяти лет назад — 7 октября 2014 года. При этом в ходе сегодняшних торгов цена на мартовские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 1,11% — до 91,27 доллара.