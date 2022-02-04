Число погибших после гастроскопии в медцентре в Петербурге возросло до семи
В качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики этого учреждения.
Реанимационный автомобиль. Фото © ТАСС / Замир Усманов
Следствие считает, что в петербургском медцентре, где ранее после гастроскопии скончалось три пациента, долгое время использовали для диагностики опасный промышленный химический препарат. По данным ГСУ СКР, число погибших увеличилось до семи.
"По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались", — рассказали в СК.
В качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики этого медцентра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.
Установлен также поставщик опасного препарата, действиям руководства этой компании будет дана юридическая оценка. Следователи проводят допросы и изымают документы.
Лайф напоминает, что трое пациентов умерли после рентген-обследования с помощью сульфата бария в Консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге. Главного врача клиники арестовали 28 января.
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