Число погибших после гастроскопии в медцентре в Петербурге возросло до семи

Следствие считает, что в петербургском медцентре, где ранее после гастроскопии скончалось три пациента, долгое время использовали для диагностики опасный промышленный химический препарат. По данным ГСУ СКР, число погибших увеличилось до семи.

"По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались", — рассказали в СК.

В качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики этого медцентра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.