Губерниев рассказал, что организаторы Олимпиады в Пекине потеряли его тест на ковид

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что организаторы Олимпиады в Пекине потеряли его тест на коронавирус. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Мой первый тест, взятый в аэропорту, пропал! Причём бесследно. Объяснили, что всё ещё не готов. Далее вечером взяли ещё один, утром в 7:00 должны были взять ещё один, третий по счёту, но никто не пришёл. Результаты вечернего обещали быстро прислать, но снова тишина!" — написал ведущий.

В результате терпение Губерниева кончилось, и после недолгих, но "горячих" переговоров с китайской стороной тест удалось найти, а его результат оказался отрицательным.