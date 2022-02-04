Губерниев рассказал, что организаторы Олимпиады в Пекине потеряли его тест на ковид
По словам ведущего, после "горячих" переговоров с китайской стороной удалось выяснить, что результат тестирования оказался отрицательным.
© Instagram / guberniev_dmitry
Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что организаторы Олимпиады в Пекине потеряли его тест на коронавирус. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Мой первый тест, взятый в аэропорту, пропал! Причём бесследно. Объяснили, что всё ещё не готов. Далее вечером взяли ещё один, утром в 7:00 должны были взять ещё один, третий по счёту, но никто не пришёл. Результаты вечернего обещали быстро прислать, но снова тишина!" — написал ведущий.
В результате терпение Губерниева кончилось, и после недолгих, но "горячих" переговоров с китайской стороной тест удалось найти, а его результат оказался отрицательным.
Ранее в новом выпуске проекта Лайфа "Дайте сказать" Дмитрий Губерниев пожаловался на "беспощадное" тестирование на коронавирус в Пекине.
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